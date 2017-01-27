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Квинси Промес: "Любому нашему болельщику скажу: если вы болеете за "Спартак", то вы – член моей семьи"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что команда стала, как семья. По его словам, он не понимает, как может быть по-другому.

 
Квинси ПРОМЕС.Квинси Промес: "Сейчас не время уходить из "Спартака"

– Можете подтвердить слова Джано: "Легионеры и россияне сейчас в "Спартаке" – это единое целое, они ближе, чем когда-либо"?

– Да, мы очень близки. Вообще больше не вижу никакой разницы. С русскими говорю по-русски, с бразильцами – по-португальски... И так у нас сейчас все. Мы вместе. Почему мы должны быть порознь? Почему? Не понимаю, почему так было в прошлом. Я слышал такие истории, что не мог поверить своим ушам.

– Слышали, как в перерыве матча "Терек" – "Спартак" при Валерии Карпине при счете 0:2 россияне подрались с легионерами, а потом все вышли и забили хозяевам четыре мяча?

– Да? О, вот такие драки бывают полезны! (смеется) Если они приводят к победам – почему нет? Но! Не забывайте об этом лого (показывает на спартаковскую эмблему у себя на футболке, – Прим. И.Р.). И никогда не думайте, что вы персонально значите больше, чем команда. Нет российских игроков и иностранных игроков. Есть команда. И "Спартак" сейчас – одна семья. Игроки, тренеры, болельщики. Любому нашему болельщику скажу: если вы болеете за "Спартак", то вы – член моей семьи.

Полностью интервью Промеса 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SS-1525-Sergey

У модератора чувства юмора нет совсем, этими назвал своих не я, а свой игрок и жкрналист.

08:49

SS-1525-Sergey

Hummel ... 00:44 +++ Тоже не сомневался, что кто-то поведётся и определится.

08:47

Exsorsist

Hummel ========= Проплаченных иуд или просто олигофренов, всегда хватало на ветках Спартака.

08:10

Hummel

SS-1525-Sergey, вот не сомневался ни секунды, что хоть один дурачок, но напишет какую-нибудь глупость под этой заметкой. Спасибо, друг, что оправдал мои ожидания.

00:44

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