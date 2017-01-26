Квинси Промес: "Лично не знаком с Неймаром, но не восхищаться им нельзя"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю Рабинеру назвал игроков, которыми он восхищается. По словам голландца, экс-форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью - один из них.

- Массимо Каррера согласился со сравнением Глушакова с Джеррардом на одной из пресс-конференций, как и с определением Джано - "маленький Пирло". А кто – вы?

- Что Каррера по этому поводу говорит?

- Его об этом не спрашивали.

- Жаль. В детстве моим кумиром был Роналдинью, чуть позже, когда стал постарше – Неймар. Лично мы не знакомы, хотя мне очень хотелось бы. Я люблю футбол, а если вы любите футбол, то не можете не восхищаться Неймаром. Не высоким, не мощным. Но изумительным.

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