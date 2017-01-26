Квинси Промес: "Каррера знает, как высекать из нас огонь"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что главный тренер Массимо Каррера способен передовать игрокам необычайную энергетику. По словам голландца, итальянец так же думает и так же чувствует, как футболисты.

- После поражения от АЕК вы могли поверить в то, что возможно такое продолжение сезона, каким оно сложилось осенью при Каррере?

- Да. Мы верим в себя. Считаю, что ни один человек не должен терять эту веру, что бы ни произошло. Если перестанешь верить в то, что что-то может произойти – это точно не произойдет.

- Согласитесь, что характер у команды сейчас совсем другой, чем раньше? И что для этого делает Каррера?

- Такой человек, как Каррера, реально способен мотивировать команду. Когда он говорит – это идет из самого сердца. Когда он говорит – тебе не кажется, что он тренер. Тебе кажется, что он один из нас. Он так же думает, так же чувствует, как мы. Он знает, как высекать из нас огонь. По крайней мере, говорю лично про себя.

А для тренера это очень важно. Иногда любой футболист думает – о, с этим соперником будет просто. Нет, Каррера каждый раз находит что-то такое, чтобы мы выбросили это из головы и вышли с зарядом! Причем я не смог бы привести вам его конкретные слова. Они не остаются у меня в голове. Остается энергетика. Это невозможно объяснить.

- Его стиль доведения мыслей до вас – жесткий, агрессивный?

- Мужской. Сильный.

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