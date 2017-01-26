Квинси Промес: "Хочу, чтобы в музее "Спартака" была моя фотография с трофеем в руках"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что очень хочется добиться успеха с красно-белыми. По его словам, когда-то он хочет оказаться запечатленным в музее красно-белых с кубком в руках.

- Как чувствуете себя сейчас, после отпуска?

- Полностью восстановился. Все проблемы позади. I am back!

- Ваша фраза: "Я не проститутка, чтобы переходить из "Спартака" в ЦСКА", впечатлила многих болельщиков красно-белых. Когда вы переезжали из Голландии в Россию, могли представить, что станете таким патриотом "Спартака"?

- Чуть-чуть. Не до такой степени, как это в реальности произошло. Но куда бы я ни ехал, всегда верю, что здесь у меня должно получиться, и я почувствую себя своим. И когда ехал – собирался не просто играть за "Спартак", а помочь команде вернуться на вершину. Знал историю, знал, как много лет команда не была чемпионом. И понимал, что должен стать человеком, который поднять команду.

Был уверен, что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим. И стало складываться удачно довольно быстро. И для того, чтобы было еще лучше, пашу каждый день. Мы были всей командой в музее "Спартака". Впечатление было сильнейшим. Ты видишь всю историю клуба своими глазами. Видишь кубки, футболки, имена. И я сказал тогда: "Хочу быть частью этого музея!" Хочу, чтобы в нем была моя фотография с трофеем в руках. Я уже представлен в музее, но это – какие-то личные достижения. Голы, передачи. А первое – это команда.

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