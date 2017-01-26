Квинси Промес: "Хиддинк радовался тому, что я играю в России"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в личном разговоре положительно отзывался о России. По словам форварда, он получил замечательный опыт работы с этим наставником.

– Не были случайно в амстердамском доме у Гуса Хиддинка?

– Нет. Но знаю, где он находится. Очень хорошее место почти в центре города. Мы с Хиддинком говорили о России, пусть и не очень много. Он приглашал меня в сборную, работая ее главным тренером.

Гус радовался тому, что я играю в России. Говорил, что здесь сильная лига и хорошие люди. Он знает Москву, думаю, получше меня. И я слышал о стране из его уст только добрые слова! Вообще, мой опыт работы с Хиддинком был замечательным. Он очень хороший человек. И все в Голландии знают, что он сделал в том числе в России. И уважают его.

Полностью интервью Промеса