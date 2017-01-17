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Квинси Промес: "Готов к войне!"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес прошел медобследование в клинике спортивной медицины в Лужниках. Голландец написал на своей странице в Instagram, что готов к сезону.

"Медобследование пройдено! Готов к войне", – говорится в сообщении.

 

" Medical check ✔ Ready for war! " #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 17 2017 в 1:48 PST

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Крюков Сергей

Всё верно, Квинси, люгер готовят с января). Ты только не сорвись на полдороге, товарищ Промес. Очень тебя прошу.

14:31

alex-ls

зенит - лалка

13:55

Jean4

Только так! На бомжекомней именно такой настрой и нужен!

13:54

зенит-супер-чемпион

а к земле тоже готов?

13:52

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