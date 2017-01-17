Квинси Промес: "Готов к войне!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес прошел медобследование в клинике спортивной медицины в Лужниках. Голландец написал на своей странице в Instagram, что готов к сезону.
"Медобследование пройдено! Готов к войне", – говорится в сообщении.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес прошел медобследование в клинике спортивной медицины в Лужниках. Голландец написал на своей странице в Instagram, что готов к сезону.
"Медобследование пройдено! Готов к войне", – говорится в сообщении.
Крюков Сергей
Всё верно, Квинси, люгер готовят с января). Ты только не сорвись на полдороге, товарищ Промес. Очень тебя прошу.
14:31
alex-ls
зенит - лалка
13:55
Jean4
Только так! На бомжекомней именно такой настрой и нужен!
13:54
зенит-супер-чемпион
а к земле тоже готов?
13:52