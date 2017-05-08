Квинси Промес: "Горжусь, что кубок попадет к тем, кому принадлежит, - фанатам "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поблагодарил болельщиков и тренерский штаб красно-белых за поддержку. Красно-белые стали чемпионами России за три тура до окончания чемпионата – после того, как "Зенит" проиграл "Тереку" со счетом 0:1. Последний раз москвичи занимали первое место в 2001 году.

– Я безумно рад получить этот кубок! И очень горжусь, что он попадет к тем, кому принадлежит, – нашим фанатам! Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам", – написал Промес в Инстаграме.