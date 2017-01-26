Квинси Промес: "Глушаков — сумасшедший! Посмотрите на его лицо. Он всегда улыбается"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что очень любит русскую баню. По словам голландца, он может держаться в ней довольно долго.

- Глушаков прилично пропарил вас в русской бане. Как вам?

- Отлично. А Глушаков – сумасшедший! (смеется) Посмотрите на его лицо. Он всегда улыбается – так же, как и я. В прошлом сезоне он первый раз показал мне, что такое русская баня. Для парня из Амстердама это было что-то новенькое.

- И сколько вы продержались?

- Довольно долго. Зашли с Макеевым, я в какой-то момент сказал: "Выхожу". Он: "Нет, оставайся!" Держался до последнего. Точно время не скажу, не хочу врать. Может, минут 10-15. А потом – в бассейнчик. Русская баня – лучшая!

- Глушаков сказал, что среди легионеров "Спартака" вы по бане – чемпион.

- Однозначно!

- Денис – сильный капитан?

- Очень горжусь им! Когда я пришел, капитаном был Артем Ребров. Он один из старших и самых уважаемых людей в команде. Спокойный человек, хороший капитан. Но в начале этого сезона, еще при Аленичеве, было голосование. И я, скажу честно, проголосовал за Глушакова.

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