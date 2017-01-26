Квинси Промес: "Если за дверью ЦСКА, я первый выскочу и буду биться за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что хочет играть всегда, даже несмотря на травму. По его словам, особенно это касается встреч с ЦСКА.
– Слышал, что вы буквально молили спартаковских докторов подготовить вас к дерби с ЦСКА. И они смогли сделать это.
– Иногда нужно защищать меня от... меня самого. Потому что если бы все зависело только от меня, я бы играл даже на одной ноге! Потому что хочу помочь команде. И если за дверью – поле нашего стадиона, и ЦСКА в роли соперника, я первый выскочу из этой двери и буду биться за "Спартак".
Тогда просто сказал всем: "Я буду играть". Сыграл, правда, дерьмово, и знаю это. Могу намного лучше. Но я бился за команду как мог, и мы выиграли. Победить у ЦСКА и быть на поле – это чувство нельзя заменить ничем. Для клуба и болельщиков это было просто супер.
Xen1um
bond1951, откуда ты такой наркоман нарисовался? На каждой ветке гадишь, ущерб.
23:36 26 января
bond1951
придурок прямая дорога в желтый дом
22:38 26 января
Веравалер
Наш человек... :))))
22:05 26 января