Квинси Промес: "Если за дверью ЦСКА, я первый выскочу и буду биться за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что хочет играть всегда, даже несмотря на травму. По его словам, особенно это касается встреч с ЦСКА.

– Слышал, что вы буквально молили спартаковских докторов подготовить вас к дерби с ЦСКА. И они смогли сделать это.

– Иногда нужно защищать меня от... меня самого. Потому что если бы все зависело только от меня, я бы играл даже на одной ноге! Потому что хочу помочь команде. И если за дверью – поле нашего стадиона, и ЦСКА в роли соперника, я первый выскочу из этой двери и буду биться за "Спартак".

Тогда просто сказал всем: "Я буду играть". Сыграл, правда, дерьмово, и знаю это. Могу намного лучше. Но я бился за команду как мог, и мы выиграли. Победить у ЦСКА и быть на поле – это чувство нельзя заменить ничем. Для клуба и болельщиков это было просто супер.

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