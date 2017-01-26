Квинси Промес: "Если буду знать, что делает Каррера, сам стану главным тренером"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что с появлением главного тренера Массимо Карреры внутри команды что-то изменилось. По словам голландца, он затрудняется сказать, в чем секрет итальянского наставника.

– В чем секрет Карреры? Первый опыт работы главным тренером – и за границей тоже. Отсутствие русского языка. Как объяснить все происходящее?

– Не знаю, что он делает в своей тренерской комнате! Это секрет и от меня, я правда не знаю! Если буду это знать, сам стану главным тренером. Знаю только то, что Каррера – тренер, который действительно понимает футбол. У него была хорошая карьера, он играл и выигрывал трофеи в "Ювентусе". В этом клубе не могли играть люди, которые не понимают футбол.

– Но и у Аленичева была прекрасная карьера, он тоже выигрывал Лигу чемпионов и к тому же забивал в ее финале.

– Конечно! Я и не собираюсь говорить, что Аленичев – плохой тренер, у меня и в мыслях нет сравнивать их! Они просто два разных человека. Мы же с вами сейчас говорим о Каррере, а не об Аленичеве.

Может быть, дело не в том, что поменялся тренер. А в том, что изменилось что-то внутри команды. Поэтому я и говорю, что иногда с тобой должно произойти что-то плохое, чтобы потом прийти к хорошему – так, как было в моей собственной судьбе. Не только тренер виноват в поражениях. Тренер не может выходить за нас на поле и забивать голы, хорошо защищаться и т. д. Это мы, футболисты, своей игрой позволили ему оказаться уволенным.

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