Квинси Промес: "ЦСКА всегда силен, но в этом году "Спартак" тоже готов к битве"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что предстоящий матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА является важнейшей игрой в сезоне. Форвард знает, что красно-белые рассчитывают на него, и надеется принять участие во встрече.

Напомним, Промес из-за повреждения, полученного в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции, пропустил уже две встречи чемпионата России (с "Ростовом" и "Уралом"). Ранее сообщалось, что он должен успеть восстановиться к дерби с армейцами.

- Слышали, что игру с ЦСКА вы ждете с нетерпением.

- Так и есть. Ведь это не просто матч. Это самая важная игра сезона. Во-первых, ЦСКА наступает нам на пятки в турнирной таблице. А во-вторых, это дерби. Ты играешь не только за себя, играешь за всех болельщиков, за всех тех, кто любит "Спартак", за ромб. Этот поединок точно стоит особняком среди всех. Поэтому очень старался восстановиться скорее. Знаю, что все рассчитывают на меня, хотят, чтобы помог команде. Сделаю все возможное.

- Как нужно сыграть с ЦСКА, чтобы победить?

- Сложно сказать, потому что ЦСКА - очень хорошая команда. Армейцы сильны всегда. Но в этом году мы тоже готовы к битве. Это будет классный матч. Надеюсь, что мы выиграем. По крайней мере - выложимся полностью. Оставим свои сердца на поле.