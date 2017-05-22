Квинси Промес: "0:3 это недопустимо, если ты носишь футболку "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что красно-белые проиграли "Арсеналу" (0:3) в матче 30-го тура чемпионата России, так как начали встречу не в своем стиле. Также футболист отметил, что для игроков "Спартака" недопустимо проигрывать с таким счетом.

– Что произошло в матче с "Арсеналом"? Мы не начали игру по-спартаковски, – сказал Промес в программе "Тотальный разбор". – Как вы видите, соперники забили стандартный гол. Они поняли, что смогут забивать в наши ворота. Потом игрок "Спартака" получил красную карточку, и мы играли в 10 футболистов. Сложно было перевернуть ход игры. Как объяснить? Наверное, это вопрос настроя. Мы совершили слишком много ошибок, никаких других оправданий быть не может. Соперник играл слишком хорошо.

Думаю, что 0-3 это недопустимо, если ты носишь футболку "Спартака". Но мы уже чемпионы. Дело в голове, совершили ошибки.