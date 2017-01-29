21:48 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кутин получил сотрясение мозга и частичный разрыв связок ключицы

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Защитник "Спартака" Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки на стадионе "Шейх Зайд", информирует официальный сайт клуба. Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби. Оно выявило у 23-летнего игрока сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах Кутин участия принять не сможет.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99028/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sars882

регби играют чтоли

10:11

Jean4

Ничего себе у них там тренировочка, с кем он столкнулся то, с Джано? =)

09:14

merniloskut

Держись Денис, за одного битого, - трёх небитых дают!

22:49 29 января

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