Кутин получил сотрясение мозга и частичный разрыв связок ключицы

Защитник "Спартака" Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки на стадионе "Шейх Зайд", информирует официальный сайт клуба. Вечером в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби. Оно выявило у 23-летнего игрока сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах Кутин участия принять не сможет.