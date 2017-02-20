Кутепов рассказал о своей мечте

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о своей мечте. По его словам, он хочет собрать всех родственников под одной крышей.

– У всякого молодого человека есть бытовая мечта. У одного – белый "Мерседес", у другого – дом на берегу моря. Какая у вас?

– Мечтаю собрать всех родственников под одной крышей. Что своих, что со стороны супруги. Чтобы дом был полон людей, много детей бегало. Это не только моя мечта, еще и отцовская. Постоянно говорит: "Хочу собрать всех внуков". Будем сидеть за большим столом и общаться. Когда-то в Ставрополе так все праздники отмечали. Приходила куча народу, во дворе стоял огромный стол. Отложилось в памяти как что-то волшебное. Хочется такого же – семейных посиделок.

– Даже знаете, где это будет?

– Не представляю. Может, в России. А может, нет.

– Эту мечту так сложно преобразовать в явь?

– Оооо… Точно не в ближайшие лет семь. Свободное время у меня появится нескоро. (Юрий ГОЛЫШАК)

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