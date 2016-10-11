15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кутепов призвал болельщиков поддержать "Спартак" в матче с "Ростовом"

0
0
0
4

Защитник "Спартака" Илья Кутепов призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем матче 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча состоится 15 октября в Москве, начало – в 19:30 по московскому времени.

– С самого первого тура мы ощущаем огромную поддержку наших фанатов, – приводит официальный твиттер "Спартака" слова Кутепова. – То, что мы сейчас идем на первом месте, это и ваша заслуга тоже. Поэтому приглашаем вас 15-го числа на стадион "Открытие" поддержать нас. Вместе мы сможем все!

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official

0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

neva79

судей только сами себе назначьте! а то опять плакать будете!

17:05

Kupservas

Поддержим! Только Ростов!

16:46

dv2205

приходите и мы проиграем

16:17

Levbereg

Ну что у наших футболистов в России за привычка. Сам еще играть не научился. Зато призывает. Татуировки лепит и в инстаграмме авто крутое показывает. Вон вчера голландцы и французы молодые показали уровень игры.

16:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ