Кутепов призвал болельщиков поддержать "Спартак" в матче с "Ростовом"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем матче 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча состоится 15 октября в Москве, начало – в 19:30 по московскому времени.

– С самого первого тура мы ощущаем огромную поддержку наших фанатов, – приводит официальный твиттер "Спартака" слова Кутепова. – То, что мы сейчас идем на первом месте, это и ваша заслуга тоже. Поэтому приглашаем вас 15-го числа на стадион "Открытие" поддержать нас. Вместе мы сможем все!