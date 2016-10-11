Кутепов призвал болельщиков поддержать "Спартак" в матче с "Ростовом"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем матче 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча состоится 15 октября в Москве, начало – в 19:30 по московскому времени.
– С самого первого тура мы ощущаем огромную поддержку наших фанатов, – приводит официальный твиттер "Спартака" слова Кутепова. – То, что мы сейчас идем на первом месте, это и ваша заслуга тоже. Поэтому приглашаем вас 15-го числа на стадион "Открытие" поддержать нас. Вместе мы сможем все!
"Вместе мы можем всё!" Илья Кутепов приглашает на матч с @rostovfc #СпартакРостов #ОткрытиеАрена⚽ pic.twitter.com/pNYTJbbuF7– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 октября 2016 г.
neva79
судей только сами себе назначьте! а то опять плакать будете!
17:05
Kupservas
Поддержим! Только Ростов!
16:46
dv2205
приходите и мы проиграем
16:17
Levbereg
Ну что у наших футболистов в России за привычка. Сам еще играть не научился. Зато призывает. Татуировки лепит и в инстаграмме авто крутое показывает. Вон вчера голландцы и французы молодые показали уровень игры.
16:08