Кутепов и Промес пропустят товарищеский матч против "Копенгагена"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов и форвард Квинси Промес не примут участия в завтрашнем товарищеском матче против "Копенгагена", сообщает сайт красно-белых. Встреча пройдет в рамках тренировочного сбора москвичей в ОАЭ.
Отмечается, что Промес не сыграет с датским клубом, так как главный тренер команды Массимо Каррера хочет проверить в деле других футболистов. Никаких повреждений у голландца нет, сегодня он, как и ранее, работал в общей группе.
Кутепова тренеры решили поберечь после болезненного удара по голове в столкновении с Денисом Кутиным. Последний получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе воскресной тренировки. Сообщалось, что в дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах футболист участия принять не сможет. При этом состояние Кутина стабилизировалось и близко к удовлетворительному.
fcsm_Z
Промес пропускает матч с Краснодаром, а далее Анжи с Оренбургом на Открытии, по этому, можно пока его поберечь...
19:43
twin1991
Соломку подстилает.... Выиграют-Похвалят! Проиграют - есть отмазка ( Промес не играл!)
19:35
delacrua
а может быть трансфер промеса оформляют?
18:37
onlywhitespartak
А форму он когда будет набирать ? Если всего 4 матча и в двух он не участвует
18:19