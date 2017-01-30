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Кутепов и Промес пропустят товарищеский матч против "Копенгагена"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов и форвард Квинси Промес не примут участия в завтрашнем товарищеском матче против "Копенгагена", сообщает сайт красно-белых. Встреча пройдет в рамках тренировочного сбора москвичей в ОАЭ.

Отмечается, что Промес не сыграет с датским клубом, так как главный тренер команды Массимо Каррера хочет проверить в деле других футболистов. Никаких повреждений у голландца нет, сегодня он, как и ранее, работал в общей группе.

Кутепова тренеры решили поберечь после болезненного удара по голове в столкновении с Денисом Кутиным. Последний получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе воскресной тренировки. Сообщалось, что в дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах футболист участия принять не сможет. При этом состояние Кутина стабилизировалось и близко к удовлетворительному.

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/99037/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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fcsm_Z

Промес пропускает матч с Краснодаром, а далее Анжи с Оренбургом на Открытии, по этому, можно пока его поберечь...

19:43

twin1991

Соломку подстилает.... Выиграют-Похвалят! Проиграют - есть отмазка ( Промес не играл!)

19:35

delacrua

а может быть трансфер промеса оформляют?

18:37

onlywhitespartak

А форму он когда будет набирать ? Если всего 4 матча и в двух он не участвует

18:19

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