Кутепов и Промес пропустят товарищеский матч против "Копенгагена"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов и форвард Квинси Промес не примут участия в завтрашнем товарищеском матче против "Копенгагена", сообщает сайт красно-белых. Встреча пройдет в рамках тренировочного сбора москвичей в ОАЭ.

Отмечается, что Промес не сыграет с датским клубом, так как главный тренер команды Массимо Каррера хочет проверить в деле других футболистов. Никаких повреждений у голландца нет, сегодня он, как и ранее, работал в общей группе.

Кутепова тренеры решили поберечь после болезненного удара по голове в столкновении с Денисом Кутиным. Последний получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе воскресной тренировки. Сообщалось, что в дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах футболист участия принять не сможет. При этом состояние Кутина стабилизировалось и близко к удовлетворительному.