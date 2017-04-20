Кулик оставит отпечатки стоп на Аллее славы "Зенита"

Бывший нападающий, капитан и один из лучших бомбардиров "Зенита" Владимир Кулик оставит отпечатки стоп на Аллее славы клуба, информирует пресс-служба питерцев. Церемония пройдет завтра в тренировочном центре сине-бело-голубых.

Кулик провел за "Зенит" 220 матчей, в которых отличился забитыми голами 101 раз. Сегодня он работает в структуре "Газпрома", где отвечает за организацию спортивных мероприятий.

Ранее для Аллеи славы "Зенита" отпечатки стоп и рук (для вратарей и тренеров) оставляли Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий и Владимир Клементьев, Вячеслав Малафеев, Алексей Игонин, Николас Ломбертс и Данни.