Кулик начнет матч "Зенит" - "Урал", сделав первый удар на арене "Санкт-Петербург"

Завтра первый символический удар на арене "Санкт-Петербург" сделает капитан "Зенита" 90-х Владимир Кулик. Он забил последний гол на стадионе им. Кирова. Напомним, завтра в матче 24-го тура чемпионата России питерцы примут "Урал".

Сегодня Кулика ввели в Зал славы "Зенита". Футболист подарил клубному музею малиновый пиджак со значком "Зенита", в которых петербургская команда ездила в 90-х на гостевые матчи.

- Много воспоминаний. Для нас в 90-е была большая честь играть за "Зенит". Пусть и в первой лиге и на разных стадионах. Мы играли за наших бабушек и дедушек. Играли на патриотизме. От нового стадиона жду много интересного. Надеюсь, буду приятно поражен, - сказал Кулик. (Сергей ЦИММЕРМАН)