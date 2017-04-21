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Кулик начнет матч "Зенит" - "Урал", сделав первый удар на арене "Санкт-Петербург"

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Завтра первый символический удар на арене "Санкт-Петербург" сделает капитан "Зенита" 90-х Владимир Кулик. Он забил последний гол на стадионе им. Кирова. Напомним, завтра в матче 24-го тура чемпионата России питерцы примут "Урал".

Сегодня Кулика ввели в Зал славы "Зенита". Футболист подарил клубному музею малиновый пиджак со значком "Зенита", в которых петербургская команда ездила в 90-х на гостевые матчи. 

- Много воспоминаний. Для нас в 90-е была большая честь играть за "Зенит". Пусть и в первой лиге и на разных стадионах. Мы играли за наших бабушек и дедушек. Играли на патриотизме. От нового стадиона жду много интересного. Надеюсь, буду приятно поражен, - сказал Кулик. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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