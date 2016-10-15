20:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кудряшов вошел в пятерку самых удаляемых футболистов чемпионата

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Удаление в гостевом матче 10-го тура премьер-лиги против "Спартака" стало для защитника "Ростова" Федора Кудряшова седьмым в рамках чемпионатов России.

Чаще Кудряшова красные карточки получали только четыре футболиста – Дейвидас Шемберас (11), Юрий Ковтун (10), Дмитрий Тарасов (9) и Денис Колодин (8). Еще по разу защитник дончан удалялся в матчах Кубка России, Лиги чемпионов и первенства молодежных команд.

Стоит также отметить, что из пятнадцати красных карточек, продемонстрированных в нынешнем чемпионате, пять увидели перед собой игроки "Ростова". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"
 

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