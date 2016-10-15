Кудряшов удален в матче со "Спартаком"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в компенсированное время первого тайма гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" удален с поля. Защитник гостей получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за грубый фол против Романа Зобнина.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"