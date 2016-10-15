20:18 15 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кудряшов удален в матче со "Спартаком"

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в компенсированное время первого тайма гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" удален с поля. Защитник гостей получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за грубый фол против Романа Зобнина.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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Справедливо ли удален Федор Кудряшов в матче со "Спартаком"?
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КОММЕНТАРИИ (55)
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jpanin

Чистая желтая карточка ...

22:04 15 октября

Schiko

В чем принципиальная разница в удалениях Кудряшева в матчах с Аяксом и Спартаком??? Только в том что там все уже было в пользу Ростова а здесь все было впереди по результату. А если смотреть технически то тут и там прыжок с попыткой выбить мяч и не видя ничего врезаться в игрока шипами. Так что момент на 1.5 в пользу удаления (хотя я бы дал желтую и честно предупредил бы еще любое резкое действие и удаление)

21:57 15 октября

Mon65

С каждым туром судьи все больше отходят от принципов честной игры. Надо им всем собраться, и хватит уже в зависимости от толщины кошелька клуба. А зрители за такой футбол, и такое судейство голосуют ногами. Ошибаются все, но мне все больше представляется, что "ошибаются" в пользу денежных мешков, вот это и возмущает. В России справедливость не пустой звук. Одумайтесь и судьи, и кто "работает с судьями".

21:45 15 октября

зенит-супер-чемпион

хряки в экстазе. три-два-раз судит как надо.

21:12 15 октября

пошливы

Нормальные люди просто смотрят как играет Ибрагимович и всё понятно. А выродки из своры красно-белых воюют как из дурдома. Вот и называют Спартак в Европе - Дурка. Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...

21:07 15 октября

Против шерсти

Бобров бьётся в экстазе.

20:58 15 октября

Циничный

1. На 15 минуте ЗеЛуиш в прыжке бьет локтем в голову соперника - 100% должна быть ЖК, но только штрафной. 2. На 18 минуте после нарушения игрок Ростова установил мяч для пробития штрафного, но Маурисио не только мешает пробить, а просто берет мяч в руки и убегает с мячом в руках - 100% должна быть ЖК, но её нет... 3. Придуманное удаление игрока Ростова, где даже ЖК под вопросом.

20:52 15 октября

пошливы

Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...

20:51 15 октября

hattabych

Зобнин вообще то головой сыграл в этом эпизоде, а Кудряшев ему в бедро шипами. Как он мог до мяча дотянуться? На мой взгляд желтая с плюсом, но на плюс Кудряшев наверное раньше наиграл. Судья уже делал ему устное предупреждение.

20:41 15 октября

zenit08

DJDF === Хоть по нику никогда не скажешь, но я симпатизирую Спартаку. И могу сказать, что судья не прав! С Зенитом засудили Спартак. После скандала свиснули в пользу Спартака. По моим субъективным ощущениям в пользу Зенита свистя чаще. А Ростову вообще достается через матч:( В целом же 2 вывода. 1) Уровень судейства у нас низкий. 2)Обобщения про свинорылых, бомжерылых, конерылых и каких еще угодно - удел тупорылых. Люди разные. И грести всех под одну гребенку - следствие эмоциональной незрелости и недалекого ума. Такие дела.

20:41 15 октября

морпех

Ребят,не... ну как по делу - то??Ну вот я ниразу не "топлю"ни за красных,ни за зелёных (или там каких)...но это жэе грубейшая ошибка судьи! - ну как же вам не стыдно - то!Ну если вы даже фанаты(или как там ещё вы ныне называетесь?),ну ведь не было же там красной...даж комментаторы отреклись от своих слов про "по рез - ту"...

20:40 15 октября

лилияленьдень

Такой же прыжок был в матче с Аяксом,но только там Кудряшов не попал так жестко в игрока,что уж говорить про это безобразие,всё по делу.Так что смотрите куда прыгаете.Безбородову всяко виднее,очень компетентный арбитр,минимум топ3 чемпионата.А что Ростов?Ростов-самая грубая команда чемпионата.

20:38 15 октября

морпех

Выйти на второй тайм.только чтоб "технарь "не дали,тупо простоять в середине поля,получить 150 голов,проиграть 0 -150...не дай Бог - не тронуть больше ни одного Спартача,и уйти - хоть отдохнуть - ну не дадут же выиграть Ростову - это уже понятно...а по нашим правилам вообще без разницы как проигрывать - ибо разница мячей - чисто теоретически имеет значение!...

20:37 15 октября

пошливы

У нас в Германии, многие провайдеры российских ТВ каналов, на российский футбол договора не заключают. Говорят - у вас процветает спартаковский фашизм и он уничтожает интерес к справедливым соревнованиям. И это так. Судейско-фашистский беспредел спартаковских коррупционеров.

20:37 15 октября

zhenka20021981

блин, сколько же дебилов в стране..... все повылазили

20:37 15 октября

alexway.67

kb minsk Кудряшов бил по мячу, а срамтаковец налетел на его ногу. К сожалению нога Кудряшова уже не могла никуда испариться

20:37 15 октября

Долой марионеток-макларенеток

пошливы, а не пошел бы ты? Совсем оборзел, придурок. Здесь ведь и дети бывают, а не только уголовники типа тебя...

20:35 15 октября

kaduly

Грубо,карточка по делу

20:35 15 октября

DJDF

kot Begemot Кудряшов виноват только в том, что он смотрел на мяч и не видел Зобнина. Судья искал повод и нашёл его. Зато свинорылые теперь визжать перестанут, что их засуживают. 20:33 -- не перестанут, это у них в крови

20:34 15 октября

Студент-Пенсионер

Защитник Зенита!!!??? И тут Зенит свиней обижает.)))

20:34 15 октября

морпех

Господи,в очередной раз с Колобком согласен...дожил,однако...Какая разница ,попал кто - то в игрока или нет,если была грубая игра...какая разница,ударил в область тела или нет,если умышленной грубости не было

20:34 15 октября

Platinum1991

Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел!

20:34 15 октября

MAYERICK

Осталось дождаться когда, этой столичной вони, еще и пендаль поставят.....

20:33 15 октября

kot Begemot

Кудряшов виноват только в том, что он смотрел на мяч и не видел Зобнина. Судья искал повод и нашёл его. Зато свинорылые теперь визжать перестанут, что их засуживают.

20:33 15 октября

морпех

Ну ладно - Зенит! - Там - то уже всё давно понятно...но за Спартак - то зачем ?Блин,неск - ко недель не смотрел матчи чемпионата,решил одну всего игру глянуть - и сразу всё понятно и про рос.судей(прости,Господи!),и про комментаторов с "Наш футбол",которые умудрились придумать красную "по результату"...Интересно,а если бы игрок споткнулся и ногу сломал? - автоматически поражение 0 - 3 и удаление всех игроков Ростова - так,что ли ??

20:32 15 октября

Вопреки

Господин Мутко отдает долги Федуновской семье за позор в Питере ? Не было сомнений в том, что Безбородов будет топить за "Спартак", но так откровенно... Разве у Кудряшова был умысел на удар соперника, которого он просто не мог видеть ? Вот вам и футбол "ЧЕСТНЫЙ" по господину Мутко - как же достали эти решалы питерские и московские.

20:31 15 октября

inachipoch

Где же свинячьи болелы с хрюканьем : " Всё правильно"?

20:31 15 октября

Jean4

Судья мог пожалеть в этой ситуации и дать желтую, но не сделал этого.

20:31 15 октября

Felix BARSA

kb minsk======= А где дорогой господин грубую игру увидели,простое техническое действие при выносе мяча! Вам уже ниже написали за Ваш СРАМТАК,почитайте еще,многое поймете! Удачи,судья Вам поможет!

20:31 15 октября

wowaizrostowa73

Молодцы ребята , тащите Спартак в ЛЧ . Они там всех порвут. Главное , чтобы на пути киприоты не попались.

20:31 15 октября

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