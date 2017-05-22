Кубок премьер-лиги привезли в офис компании "Лукойл". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кубок премьер-лиги привезли в офис компании "Лукойл"

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Кубок премьер-лиги, который вручили "Спартаку" после матча с "Тереком", прибыл в главный офис "Лукойла" в Москве. Сегодня здесь пройдет заседание совета директоров клуба, на котором подведут итоги сезона.

- После заседания будет торжественный прием у руководства компании, для этого и привезли трофей, - пояснил корреспонденту "СЭ" перед входом в здание генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В офис "Лукойла" он вошел вместе с Массимо Каррерой, агентом Марко Трабукки (он уже не впервые принимает участие с таких мероприятиях в качестве переводчика тренера), Наилем Измайловым, Юханом Гераскином. Ранее прибыли Александр Жирков, Сергей Шавло и Дмитрий Гунько.

Команда приедет позже, к началу приема. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Все хотят испить горячительного напитка из кубка?

13:39