Кубок премьер-лиги привезли в офис компании "Лукойл"

Кубок премьер-лиги, который вручили "Спартаку" после матча с "Тереком", прибыл в главный офис "Лукойла" в Москве. Сегодня здесь пройдет заседание совета директоров клуба, на котором подведут итоги сезона.

- После заседания будет торжественный прием у руководства компании, для этого и привезли трофей, - пояснил корреспонденту "СЭ" перед входом в здание генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В офис "Лукойла" он вошел вместе с Массимо Каррерой, агентом Марко Трабукки (он уже не впервые принимает участие с таких мероприятиях в качестве переводчика тренера), Наилем Измайловым, Юханом Гераскином. Ранее прибыли Александр Жирков, Сергей Шавло и Дмитрий Гунько.

Команда приедет позже, к началу приема. (Филипп ПАПЕНКОВ)