16:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кубок чемпионов России отправился на стадион "Спартака"

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Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Терек" в матче 29-го тура чемпионата России в ранге действующего чемпиона. Кубок победителей чемпионата уже отправился на "Открытие Арену" и будет вручен команде по окончании встречи.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.

Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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