Кубок чемпионов России отправился на стадион "Спартака"

Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Терек" в матче 29-го тура чемпионата России в ранге действующего чемпиона. Кубок победителей чемпионата уже отправился на "Открытие Арену" и будет вручен команде по окончании встречи.
"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.
Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек"
Кубок чемпионов России по футболу отправился на Открытие Арену #РФПЛ #СпартакТерек pic.twitter.com/igc2ez46v6– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 мая 2017 г.
merniloskut
Мутко везёт?
17:03