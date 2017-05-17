Кубок чемпионов России отправился на стадион "Спартака"

Сегодня "Спартак" на своем поле примет "Терек" в матче 29-го тура чемпионата России в ранге действующего чемпиона. Кубок победителей чемпионата уже отправился на "Открытие Арену" и будет вручен команде по окончании встречи.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.

Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек"