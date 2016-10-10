Кто будет судить матч "Спартака" с "Ростовом"?

В Федерации футбола Узбекистана опровергли информацию о приглашении арбитра Равшана Ирматова для обслуживания матчей чемпионата России. В частности, прошел слух, что узбекского рефери собирались назначить на матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Ростов". В ФФУ никаких запросов из РФС на этот счет не поступало.
Не исключено, что на игру назначат нижегородца Михаила Вилкова. Кроме него называется кандидатура Алексея Николаева, чей статус на сегодня остается непонятным. Он не завершил судейскую карьеру, однако при этом сотрудничает по еще одному договору с РФС, работая в департаменте судейства и инспектирования. (Александр БОБРОВ)
Болела_23
Cantona~~-слился Гарик))) Крыть-то не чем)))
23:08
Cantona~~
Гарик "внук Наташи" Попов-------------Я считал тебя достаточно объективным. Даже для Питера. Ошибался. Одно непонятно, как вы испытываете радость от таких побед, как получаете удовольствия видя как вашу, далеко не слабую команду, тянут за уши третьи силы. Ну да Бог вам судья. И иванов. И казьменка. И прочие прикормыши, поди запомни да сосчитай их... )))
22:30
diego-plus
Фомальчуган Вы Грибоедова наизусть знаете или в инете подкачали? \
22:22
Болела_23
Гарик "внук Наташи" Попов - а у вас не игрочки? хулька забыл? а как ваш боаш ныл,напомнишь?
21:58
Гарик "внук Наташи" Попов
Cantona~~ Самое смешное главный тренер Спартака ни слова не сказал о судействе, в то время что ревёт белугой Мирча, как и все его предшественники, скулят как мантру, и похоже она им помогает, судилки стараются не навредить.)) 21:31 Cantona~~ Обожаю моменты, когда питерские пытаются сострить прикрывая свои шалости, но сохраняют бледный вид несмотря ни на что.)) 21:29__________________________Не прикидывайся диваном. Достаточно комменты почитать,за последнюю неделю и почитать ваших игрочков. Всё видно.
21:51
Cantona~~
Самое смешное главный тренер Спартака ни слова не сказал о судействе, в то время что ревёт белугой Мирча, как и все его предшественники, скулят как мантру, и похоже она им помогает, судилки стараются не навредить.))
21:31
Cantona~~
Обожаю моменты, когда питерские пытаются сострить прикрывая свои шалости, но сохраняют бледный вид несмотря ни на что.))
21:29
Болела_23
Забыли питерские, как сами ноют постоянно....Скорее закрылся бы политпроект.....
21:18
Гарик "внук Наташи" Попов
Предлагаю,что бы судей на все игры СОГАЗа,назначал Спартак. Результат не изменится,но их плача,будет меньше.Чёт,репу почесал и подумалось,что ни фига не меньше. Если уж после Уфы плакали....неее,точно не меньше.
21:17
зенит-супер-чемпион
будет судить хряк боря.
21:04
bemegott 2
Фомальчуган Судьи должны бегать за страх, а не за медстраховку, тогда будет правда в их действиях на поле. Пенальти не показал - почку отдай, показал не правильно - печень) 20:58-------------------------------------Они так щас Зенит и судят. Денег то нет.
21:03
Фомальчуган
Ой, это я про защиту сбороной)
21:00
Фомальчуган
Судьи должны бегать за страх, а не за медстраховку, тогда будет правда в их действиях на поле. Пенальти не показал - почку отдай, показал не правильно - печень)
20:58
Фомальчуган
А кто проиграет - на неделю вкапывать сваи под Крымский мост!
20:55
Exsorsist
Николаев, пожалуй, единственный не продажный судья в России. Если Спартак и проиграет претензий к нему не будет, равно и про поражении Ростова.
20:54
Фомальчуган
А лучше - сразу уголовный)
20:54
Фомальчуган
Пусть Конституционный Суд судит матч - правильно по тактике, стратегии и этике семейной жизни нашего футбола.
20:53
Фомальчуган
Под огнём Перекрёстка и Магнита оказался очень вовремя безработный Василий. Где взять пиво подешевле?
20:50
М1967
Кто бы не судил, окажется под огнем - или под спартаковским, или под ростовским.
20:34
Антиконь .
Да достали уже!!!
20:33
sergant89
Судить матч выйдет начальник местного ОМОНа. А его подчиненные с дубинками и овчарками выстроятся вокруг поля и гостевой трибуны.
20:19
Фомальчуган
А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забыты́х газет Времен Сирийских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы?
20:18
не фанатик
Будет продолжение сериала "как убивали Спартак". Опять вопли, сопли, рыдания.
20:02
Gizza196
Скоро Спартак не кому будет судить. Никому не захочется губить карьеру.
20:01
Cantona~~
Посадит Сельмаш на свисток, а потом нам расскажут что просто хозяев всегда лучше судят, даже Уфу сразу забудут.))
19:47
Cantona~~
Скорее всего судья на этом матче внезапно превратится в питерского иванова и посадит на свисток Ростов, не так нагло как в Питере, но всё же, а после матча во все инстанции полетят телеграммы "судья ошибся в пользу Спартака, но он же просто человек, может в пользу Питера ошибиться, а может Спартака". Прибивать красно-белых четвертый раз подряд не станут.
19:46
King’s Bounty 1
Играют 2 порядочные команды - все будет нормально !
19:00
sarkis1957
zik_________ой, нет! Есть такие, для которых "как" означает одно: всегда безобразно! Яркий пример - судья Чеботарев из Краснодара. Как-то на стадионе слышал, как тогдашний гл. тренер Ростова Сергей Андреев в сердцах ему закричал : "Что давно по еб...у на получал"? ТАКИЕ чеботаревы по определению хорошо судить и не хотят, и не могут!
18:43
Felix BARSA
Подсуживают постоянно,где по мелочи,а Ростов так по крупному убивают,так что пусть судья судит то,что видит,ничего не придумывает и тогда посмотрим кто победит,а то в прошлом сезоне в матче со Спартаком в Москве чистый пеналь на Бухарове не дают,ничего,вся страна не возмущалась,Федун тоже с судьями вась вась...
18:41
onlywhitespartak
Да главное чтоб честно судили , а то нам помогут и все развопятся вот типа и вам помогают и тп , и все сведут к одной не предвзятой якобы ошибки Иванова ! Да и больше интересует кто будет судить с конями ! И по поводу узбекского судьи , это вообще бред , с ними я убежден проблем договориться не будет , может даже легче чем с нашими
17:55