02:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Крымчанин получил два года условного срока за разжигание ненависти к фанатам "Спартака"

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Суд Севастополя признал виновным Виталия Славиковского в разжигании ненависти к фанатам "Спартака" и другим лицам по признаку национальности, сообщает "Открытая Россия". Мужчина получил два года условно по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По данным следствия, обвиняемый оставлял в одной из соцсетей сообщения с ненормативной лексикой, которые сочли экстремистскими. В отношении болельщиков красно-белых Славиковский написал один непристойный пост.

Дополнительная информация

https://openrussia.org/notes/705204/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Тони Старк////////////////Тоня, лучше научись кукарекать, тебе пора к Славиковскому. И пух с морды убери, рожа немытая.

02:52

spetrov

Тони Старк :)))

02:48

Тони Старк

Вон снизу бельмошка уже как пятнашку топтать должен,а он всё строчи и строчит свинёныш)

02:44

Тони Старк

Сколько же тогда можно болельщиков хрюшек за подобные посты в адрес болельщиков других команд на нары закатать,сотни и тысячи.Один митя с шоколадным лет на 10 настрочили!

02:43

баламошка

И пусть мозги не забудет купить, экстремист хренов.

02:43

баламошка

Расстрелять!)

02:42

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