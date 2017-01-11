Крымчанин получил два года условного срока за разжигание ненависти к фанатам "Спартака"

Суд Севастополя признал виновным Виталия Славиковского в разжигании ненависти к фанатам "Спартака" и другим лицам по признаку национальности, сообщает "Открытая Россия". Мужчина получил два года условно по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
По данным следствия, обвиняемый оставлял в одной из соцсетей сообщения с ненормативной лексикой, которые сочли экстремистскими. В отношении болельщиков красно-белых Славиковский написал один непристойный пост.
баламошка
Тони Старк////////////////Тоня, лучше научись кукарекать, тебе пора к Славиковскому. И пух с морды убери, рожа немытая.
02:52
spetrov
Тони Старк :)))
02:48
Тони Старк
Вон снизу бельмошка уже как пятнашку топтать должен,а он всё строчи и строчит свинёныш)
02:44
Тони Старк
Сколько же тогда можно болельщиков хрюшек за подобные посты в адрес болельщиков других команд на нары закатать,сотни и тысячи.Один митя с шоколадным лет на 10 настрочили!
02:43
баламошка
И пусть мозги не забудет купить, экстремист хренов.
02:43
баламошка
Расстрелять!)
02:42