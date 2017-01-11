Крымчанин получил два года условного срока за разжигание ненависти к фанатам "Спартака"

Суд Севастополя признал виновным Виталия Славиковского в разжигании ненависти к фанатам "Спартака" и другим лицам по признаку национальности, сообщает "Открытая Россия". Мужчина получил два года условно по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По данным следствия, обвиняемый оставлял в одной из соцсетей сообщения с ненормативной лексикой, которые сочли экстремистскими. В отношении болельщиков красно-белых Славиковский написал один непристойный пост.