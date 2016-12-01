"Крылья" выложили фотографию из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала в твиттере командное фото из раздевалки после матча 16-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (4:0). Это поражение стало для красно-белых восьмым с разницей в четыре и более гола в чемпионатах России. Причем за весь первый круг в нынешнем сезоне столичная команда пропустила лишь восемь голов.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"