20:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Крылья" выложили фотографию из раздевалки после победы над "Спартаком"

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Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала в твиттере командное фото из раздевалки после матча 16-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (4:0). Это поражение стало для красно-белых восьмым с разницей в четыре и более гола в чемпионатах России. Причем за весь первый круг в нынешнем сезоне столичная команда пропустила лишь восемь голов.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vvs_70

Пусть ребята порадуются,молодцы. Для Спартака эта хорошая встряска.Расслабились, думали пешком разорвут Крыльев....Сколько теперь разговоров будет....интересно становится)))

20:38

Dexty_07

КРАСАВЦЫ!

20:34

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