"Крылья Советов" - "Зенит": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 16.00

В субботу, 13 мая, в рамках 28-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Крылья Советов" - "Зенит". Игра на стадионе "Металлург" в Самаре начнется в 16.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Зенит".

В российской премьер-лиге до финиша сезона осталось провести три тура. После этого уик-энда предпоследний, 29-й, пройдет в среду, 17 мая, а последний, 30-й тур назначен на воскресенье, 21 мая.

"Зенит" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России и в споре за серебро и вторую путевку в Лигу чемпионов уступает 4 очка выигравшему накануне ЦСКА (52 против 56). "Крылья Советов" ведут борьбу за сохранение места в премьер-лиге и опережают разгромленный армейцами в Москве "Арсенал" на один балл - 25 против 24. Туляки остаются в зоне прямого вылета на 15-м месте, а самарцы - 14-е.

Кто в Лигу чемпионов, кто – в ФНЛ? оставшиеся интриги чемпионата //

ЦСКА vs "Зенит": кто в Лигу чемпионов?