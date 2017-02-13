"Крылья Советов" подтвердили аренду Зуева у "Спартака"

Как и предполагал "СЭ", "Крылья Советов" арендовали полузащитника "Спартака" Александра Зуева. Министр спорта Самарской области и председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что опции выкупа 20-летнего футболиста в договоре не предусмотрено.

– По Зуеву мы все со "Спартаком" согласовали, он переходит к нам до конца сезона, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет.

Отметим, что в первой части сезона Зуев провел шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой передачей.