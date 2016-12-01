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"Крылья" - седьмой клуб,
два раза забивший "Спартаку" четыре мяча

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"Спартак" в 21-й раз в российской истории в матче чемпионата пропустил более трех голов – в гостевом матче 16-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:4) . Чаще всего красно-белых многократно огорчали "Зенит" (пять раз) и ЦСКА (три раза). Для "Крыльев" подобный атакующий успех стал вторым. 9 мая 2004 года самарцы на стадионе "Металлург" победили со счетом 4:2, а хет-триком в той встрече отметился Андрей Каряка.

Артем Ребров в седьмой раз пропустил в матче за "Спартак" четыре гола. По этому неприятному результату он является рекордсменом клуба. Стипе Плетикоса и Андрей Дикань четырежды пропускали по четыре гола.(Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых "Спартак" пропускал больше трех мячей

Дата

Главный тренер

Вратарь

Соперник

Счет

17.08.1996

Георгий ЯРЦЕВ

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Ротор (г)

3:4

26.09.1998

Олег РОМАНЦЕВ

Александр ФИЛИМОНОВ

ЦСКА (г)

1:4

28.04.2002

Олег РОМАНЦЕВ

Дмитрий ГОНЧАРОВ

Алания (г)

3:4

02.08.2003

Андрей ЧЕРНЫШОВ

Саболч ШАФАР

Локомотив (д)

2:5

09.05.2004

Невио СКАЛА

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Кр.Советов (г)

2:4

23.09.2007

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Стипе ПЛЕТИКОСА

Локомотив (г)

3:4

13.08.2008

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Стипе ПЛЕТИКОСА

Динамо (г)

3:4

12.07.2008

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Стипе ПЛЕТИКОСА

ЦСКА (д)

1:5

10.05.2010

Валерий КАРПИН

Сослав ДЖАНАЕВ

Алания (г)

2:5

14.03.2011

Валерий КАРПИН

Андрей ДИКАНЬ

Ростов (г)

0:4

30.11.2012

Валерий КАРПИН

Андрей ДИКАНЬ

Зенит (д)

2:4

11.08.2012

Унаи ЭМЕРИ

Андрей ДИКАНЬ

Зенит (г)

0:5

25.11.2012

Унаи ЭМЕРИ

Андрей ДИКАНЬ

Динамо (д)

1:5

28.09.2013

Валерий КАРПИН

Сергей ПЕСЬЯКОВ

Зенит (г)

2:4

22.03.2014

Дмитрий ГУНЬКО

Артем РЕБРОВ

Краснодар (г)

0:4

14.08.2014

Мурат ЯКИН

Артем РЕБРОВ

Краснодар (г)

0:4

11.05.2015

Мурат ЯКИН

Артем РЕБРОВ

Терек (г)

2:4

17.05.2015

Мурат ЯКИН

Артем РЕБРОВ

ЦСКА (д)

0:4

16.04.2016

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Артем РЕБРОВ

Зенит (г)

2:5

02.10.2016

Массимо КАРРЕРА

Артем РЕБРОВ

Зенит (г)

2:4

01.12.2016

Массимо КАРРЕРА

Артем РЕБРОВ

Кр.Советов (г)

0:4

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dexty_07

Я до сих пор помню как Каряка заколачивал Спартаку с сумасшедших штрафных голы . Сегодня второй большой праздник

21:36

spartak ekspress

прочитал как розовый сбой

21:05

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