"Спартак" в 21-й раз в российской истории в матче чемпионата пропустил более трех голов – в гостевом матче 16-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:4) . Чаще всего красно-белых многократно огорчали "Зенит" (пять раз) и ЦСКА (три раза). Для "Крыльев" подобный атакующий успех стал вторым. 9 мая 2004 года самарцы на стадионе "Металлург" победили со счетом 4:2, а хет-триком в той встрече отметился Андрей Каряка.
Артем Ребров в седьмой раз пропустил в матче за "Спартак" четыре гола. По этому неприятному результату он является рекордсменом клуба. Стипе Плетикоса и Андрей Дикань четырежды пропускали по четыре гола.(Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи, в которых "Спартак" пропускал больше трех мячей
|
Дата
|
Главный тренер
|
Вратарь
|
Соперник
|
Счет
|
17.08.1996
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Ротор (г)
|
3:4
|
26.09.1998
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
ЦСКА (г)
|
1:4
|
28.04.2002
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Дмитрий ГОНЧАРОВ
|
Алания (г)
|
3:4
|
02.08.2003
|
Андрей ЧЕРНЫШОВ
|
Саболч ШАФАР
|
Локомотив (д)
|
2:5
|
09.05.2004
|
Невио СКАЛА
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ
|
Кр.Советов (г)
|
2:4
|
23.09.2007
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
Локомотив (г)
|
3:4
|
13.08.2008
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
Динамо (г)
|
3:4
|
12.07.2008
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
ЦСКА (д)
|
1:5
|
10.05.2010
|
Валерий КАРПИН
|
Сослав ДЖАНАЕВ
|
Алания (г)
|
2:5
|
14.03.2011
|
Валерий КАРПИН
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Ростов (г)
|
0:4
|
30.11.2012
|
Валерий КАРПИН
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Зенит (д)
|
2:4
|
11.08.2012
|
Унаи ЭМЕРИ
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Зенит (г)
|
0:5
|
25.11.2012
|
Унаи ЭМЕРИ
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Динамо (д)
|
1:5
|
28.09.2013
|
Валерий КАРПИН
|
Сергей ПЕСЬЯКОВ
|
Зенит (г)
|
2:4
|
22.03.2014
|
Дмитрий ГУНЬКО
|
Артем РЕБРОВ
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
14.08.2014
|
Мурат ЯКИН
|
Артем РЕБРОВ
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
11.05.2015
|
Мурат ЯКИН
|
Артем РЕБРОВ
|
Терек (г)
|
2:4
|
17.05.2015
|
Мурат ЯКИН
|
Артем РЕБРОВ
|
ЦСКА (д)
|
0:4
|
16.04.2016
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
Артем РЕБРОВ
|
Зенит (г)
|
2:5
|
02.10.2016
|
Массимо КАРРЕРА
|
Артем РЕБРОВ
|
Зенит (г)
|
2:4
|
01.12.2016
|
Массимо КАРРЕРА
|
Артем РЕБРОВ
|
Кр.Советов (г)
|
0:4
Dexty_07
Я до сих пор помню как Каряка заколачивал Спартаку с сумасшедших штрафных голы . Сегодня второй большой праздник
21:36
spartak ekspress
прочитал как розовый сбой
21:05