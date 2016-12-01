"Спартак" в 21-й раз в российской истории в матче чемпионата пропустил более трех голов – в гостевом матче 16-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:4) . Чаще всего красно-белых многократно огорчали "Зенит" (пять раз) и ЦСКА (три раза). Для "Крыльев" подобный атакующий успех стал вторым. 9 мая 2004 года самарцы на стадионе "Металлург" победили со счетом 4:2, а хет-триком в той встрече отметился Андрей Каряка.

Артем Ребров в седьмой раз пропустил в матче за "Спартак" четыре гола. По этому неприятному результату он является рекордсменом клуба. Стипе Плетикоса и Андрей Дикань четырежды пропускали по четыре гола.(Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых "Спартак" пропускал больше трех мячей