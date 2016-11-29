15:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Крылья" продемонстрировали идеальный газон перед матчем со "Спартаком"

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"Крылья Советов" в своем официальном твиттере опубликовали фотографию газона стадиона "Металлург". Судя по изображению, поле находится в идеальном состоянии и готово принимать матчи. 1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России между "Крыльями" и "Спартаком". Игра 15-го тура, в которой самарцы разгромили "Томь" (3:0), также проходила на "Металлурге". Во время поединка шел сильный снег, повлиявший на состояние газона.

Стоит отметить, что в Самаре в день игры синоптики обещают температуру ниже 10 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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П_о_в_а_р

А то поляну в недавнем матче ЦСКА-Рубин, на новёхоньком стадио, наблюдал... Это ж спустя месяц игр. В Туле полторагода назад было лучше, но "там же можна получить травму (ноготочек Игорян себе поломает)"... в Москве травму на ещё более офняном поле получить, значица, нельзя. Спартак и в Самаре чемпион, нифиг кобениться. Люди ждут взглянуть воочию Великий клуб. Ну или на весну перенос.

17:16

П_о_в_а_р

Задрали эти "топ-команды". Московский чемпионат свой замутите и не придётся ездить никуда.

17:11

Долой марионеток-макларенеток

Дату снимка забыли указать

16:31

fr4nkc

serenky25 Снега не будет по прогнозу, до субботы

16:26

Paolo Di Canio

В Самару новую зеленую краску завезли, причём срочно ))))))

16:25

serenky25

А если завтра снег начнет валить? Хоть пленкой поле накрыли?

16:24

Adios Аmigos R.

Ай, шайтан!!!)))

16:20

Деметрио

maximum080 а почему к Томи так не подготовили а снег неожиданно пошел в нашей стране как всегда ________________________________________________________________________________________________________ Потому что реально всю область снегом завалило в этот день. Стеной шёл.

16:19

fr4nkc

Фотка сделана из окна административного здания стадиона, она подальше от трибун, зато обзор лучше

16:18

Rabinovich

это фотошоп. Я погроммист, меня не обманешь

16:13

Андрей1984

Очень странно почему так далеко была сделана фотография...

16:12

fr4nkc

maximum080 - очень сильный снег непрерывно шел во время игры. Матч не перенесли только потому что Томь уже потратилась на выезд, а с баблом у них плохо...

16:10

Platinum1991

Снега НЕТ, а небольшой морозец ИГРЕ не помеха! Так что переносить игру на весну НЕЛЬЗЯ! Однозначно!

16:05

abs68

готовьтесь, приводите себя в порядок, скоро натянут

16:00

maximum080

а почему к Томи так не подготовили а снег неожиданно пошел в нашей стране как всегда

15:56

engaer

Фотка месяца 2 назад сделана?=)

15:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ