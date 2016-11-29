"Крылья" продемонстрировали идеальный газон перед матчем со "Спартаком"

"Крылья Советов" в своем официальном твиттере опубликовали фотографию газона стадиона "Металлург". Судя по изображению, поле находится в идеальном состоянии и готово принимать матчи. 1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России между "Крыльями" и "Спартаком". Игра 15-го тура, в которой самарцы разгромили "Томь" (3:0), также проходила на "Металлурге". Во время поединка шел сильный снег, повлиявший на состояние газона.
Стоит отметить, что в Самаре в день игры синоптики обещают температуру ниже 10 градусов.
Наш стадион сегодня. Готовимся к игре со "Спартаком". pic.twitter.com/2lvdV1Mgig– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 ноября 2016 г.
П_о_в_а_р
А то поляну в недавнем матче ЦСКА-Рубин, на новёхоньком стадио, наблюдал... Это ж спустя месяц игр. В Туле полторагода назад было лучше, но "там же можна получить травму (ноготочек Игорян себе поломает)"... в Москве травму на ещё более офняном поле получить, значица, нельзя. Спартак и в Самаре чемпион, нифиг кобениться. Люди ждут взглянуть воочию Великий клуб. Ну или на весну перенос.
17:16
П_о_в_а_р
Задрали эти "топ-команды". Московский чемпионат свой замутите и не придётся ездить никуда.
17:11
Долой марионеток-макларенеток
Дату снимка забыли указать
16:31
fr4nkc
serenky25 Снега не будет по прогнозу, до субботы
16:26
Paolo Di Canio
В Самару новую зеленую краску завезли, причём срочно ))))))
16:25
serenky25
А если завтра снег начнет валить? Хоть пленкой поле накрыли?
16:24
Adios Аmigos R.
Ай, шайтан!!!)))
16:20
Деметрио
maximum080 а почему к Томи так не подготовили а снег неожиданно пошел в нашей стране как всегда ________________________________________________________________________________________________________ Потому что реально всю область снегом завалило в этот день. Стеной шёл.
16:19
fr4nkc
Фотка сделана из окна административного здания стадиона, она подальше от трибун, зато обзор лучше
16:18
Rabinovich
это фотошоп. Я погроммист, меня не обманешь
16:13
Андрей1984
Очень странно почему так далеко была сделана фотография...
16:12
fr4nkc
maximum080 - очень сильный снег непрерывно шел во время игры. Матч не перенесли только потому что Томь уже потратилась на выезд, а с баблом у них плохо...
16:10
Platinum1991
Снега НЕТ, а небольшой морозец ИГРЕ не помеха! Так что переносить игру на весну НЕЛЬЗЯ! Однозначно!
16:05
abs68
готовьтесь, приводите себя в порядок, скоро натянут
16:00
maximum080
а почему к Томи так не подготовили а снег неожиданно пошел в нашей стране как всегда
15:56
engaer
Фотка месяца 2 назад сделана?=)
15:52