"Крылья" продемонстрировали идеальный газон перед матчем со "Спартаком"

"Крылья Советов" в своем официальном твиттере опубликовали фотографию газона стадиона "Металлург". Судя по изображению, поле находится в идеальном состоянии и готово принимать матчи. 1 декабря в Самаре должен состояться матч 16-го тура чемпионата России между "Крыльями" и "Спартаком". Игра 15-го тура, в которой самарцы разгромили "Томь" (3:0), также проходила на "Металлурге". Во время поединка шел сильный снег, повлиявший на состояние газона.

Стоит отметить, что в Самаре в день игры синоптики обещают температуру ниже 10 градусов.