11:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Крылья" предложили "Спартаку" сыграть в валенках и бушлатах

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"Крылья Советов" выпустили ироничный ролик в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака". Самарцы "предложили" красно-белым провести поединок в шапках-ушанках, бушлатах и валенках. Ранее сообщалось, что температура в Самаре в день игры будет около -10 градусов. "Крыльям" предлагали перенести игру в другой город, но клуб отказался.

Поединок "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 1 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Don

карельский свинопас, не плачь, иди лучше своего Ромку утешь)))

14:05

marsey

да, крысы своё название оправдывают. вместо развития инфраструктуры дешёвым пиаром занимаются. надеюсь, спартак их завтра по полной отфутболит

13:41

самарец

молодцы земляки)) хороший ролик)) только вот Спартак может Крыльям и в валенках навалять Особо не обольщайтесь

13:39

OSA

kossross, но ЦСКА все ж в Тулу так и не поехал ;)

13:34

kossross

Жорик Вартанов kossross__________ не болельщик ЦСКА, почему Спартак пишешь с маленькой буквы?) Могу написать цска)))) какая разница))))

13:12

карельский свинопас

Жорик Вартанов потому что всё г....о пишется с маленькой буквы!

13:08

blue-white!

Бггг, Самарцы красаучеги! Мясо боится стать перемороженным)))

12:48

engaer

Это они решили, что если как Ростов с Баварией подколоть Спартак, то можно матч затащить.

12:46

Жорик Вартанов

kossross__________ не болельщик ЦСКА, почему Спартак пишешь с маленькой буквы?)

12:43

Айртон

Спартак год назад отдавал Крыльям Яковлева в аренду.)) Я думаю этим неблагодарным КрыСам теперь будет проблематично рассчитывать на помощь нашего клуба в плане аренды у нас игроков.))

12:38

kossross

Стеб прикольный. Это Россия матушка. У всех равные условия. В ноябре декабре в России снег и мороз. А то условному Арсеналу из Тулы или Оренбургу можно ехать в Самару. А спартак не хочет ехать в Самару. Я помню какой вой пошел на ЦСКА и со стороны спартака в том числе, когда ЦСКА не захотел в Тулу ехать. А сейчас в такой же ситуации сами воют. Не болельщик ЦСКА и не пытаюсь его защитить. Наша страна не Испания. Зная климат привыкайте играть в такую погоду. И все должны быть равны. А то кому то хочется играть а кому то нет. И в основном наглеют столичные команды, которые ставят себя выше команд региона.

12:37

Sandberg

sormvssmarts, там отличный новый газон)

12:31

БорщисалО

Хорошая шутка!

12:27

KotZombie43484

Хахахахахахахааа))) это официально было, или троллить решили Промеса и Мельгарехо? Которым в Томске не шибко комфортно-то было.

12:26

merniloskut

Палёные крылышки!

12:26

shpasic

сами они валенки)

12:25

Айртон

Если будет большой минус, судья сам перенесёт игру.)

12:25

sormvssmarts

Крылья лучше бы потратились в коем-то веке на газон, а не на видеоролик....а то который сезон уже худшее поле в Лиге. Хоть с Томи пример бы брали, позорники.

12:15

баламошка

Крыльям нужно свою киностудии открывать, а то опять деньги начнут у президента клянчить.

12:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ