"Крылья" предложили "Спартаку" сыграть в валенках и бушлатах

"Крылья Советов" выпустили ироничный ролик в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака". Самарцы "предложили" красно-белым провести поединок в шапках-ушанках, бушлатах и валенках. Ранее сообщалось, что температура в Самаре в день игры будет около -10 градусов. "Крыльям" предлагали перенести игру в другой город, но клуб отказался.

Поединок "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 1 декабря.