"Крылья" предложили "Спартаку" сыграть в валенках и бушлатах

"Крылья Советов" выпустили ироничный ролик в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака". Самарцы "предложили" красно-белым провести поединок в шапках-ушанках, бушлатах и валенках. Ранее сообщалось, что температура в Самаре в день игры будет около -10 градусов. "Крыльям" предлагали перенести игру в другой город, но клуб отказался.
Поединок "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 1 декабря.
Don
карельский свинопас, не плачь, иди лучше своего Ромку утешь)))
14:05
marsey
да, крысы своё название оправдывают. вместо развития инфраструктуры дешёвым пиаром занимаются. надеюсь, спартак их завтра по полной отфутболит
13:41
самарец
молодцы земляки)) хороший ролик)) только вот Спартак может Крыльям и в валенках навалять Особо не обольщайтесь
13:39
OSA
kossross, но ЦСКА все ж в Тулу так и не поехал ;)
13:34
kossross
Жорик Вартанов kossross__________ не болельщик ЦСКА, почему Спартак пишешь с маленькой буквы?) Могу написать цска)))) какая разница))))
13:12
карельский свинопас
Жорик Вартанов потому что всё г....о пишется с маленькой буквы!
13:08
blue-white!
Бггг, Самарцы красаучеги! Мясо боится стать перемороженным)))
12:48
engaer
Это они решили, что если как Ростов с Баварией подколоть Спартак, то можно матч затащить.
12:46
Жорик Вартанов
kossross__________ не болельщик ЦСКА, почему Спартак пишешь с маленькой буквы?)
12:43
Айртон
Спартак год назад отдавал Крыльям Яковлева в аренду.)) Я думаю этим неблагодарным КрыСам теперь будет проблематично рассчитывать на помощь нашего клуба в плане аренды у нас игроков.))
12:38
kossross
Стеб прикольный. Это Россия матушка. У всех равные условия. В ноябре декабре в России снег и мороз. А то условному Арсеналу из Тулы или Оренбургу можно ехать в Самару. А спартак не хочет ехать в Самару. Я помню какой вой пошел на ЦСКА и со стороны спартака в том числе, когда ЦСКА не захотел в Тулу ехать. А сейчас в такой же ситуации сами воют. Не болельщик ЦСКА и не пытаюсь его защитить. Наша страна не Испания. Зная климат привыкайте играть в такую погоду. И все должны быть равны. А то кому то хочется играть а кому то нет. И в основном наглеют столичные команды, которые ставят себя выше команд региона.
12:37
Sandberg
sormvssmarts, там отличный новый газон)
12:31
БорщисалО
Хорошая шутка!
12:27
KotZombie43484
Хахахахахахахааа))) это официально было, или троллить решили Промеса и Мельгарехо? Которым в Томске не шибко комфортно-то было.
12:26
merniloskut
Палёные крылышки!
12:26
shpasic
сами они валенки)
12:25
Айртон
Если будет большой минус, судья сам перенесёт игру.)
12:25
sormvssmarts
Крылья лучше бы потратились в коем-то веке на газон, а не на видеоролик....а то который сезон уже худшее поле в Лиге. Хоть с Томи пример бы брали, позорники.
12:15
баламошка
Крыльям нужно свою киностудии открывать, а то опять деньги начнут у президента клянчить.
12:12