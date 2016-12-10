Кристиан Паскуато: "Зенит" и "Спартак" мной интересуются, но конкретики нет"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато дал понять, что не против перейти в более сильный российский клуб в ближайшее время. Ранее в итальянских СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны "Спартака" и "Зенита".

– "Зенит" и "Спартак" пока только интересуются мной, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Паскуато. - Конечно, мне очень приятно было узнать об этом. Сейчас данным вопросом занимается мой агент, но пока никакой конкретики нет.

– Тем не менее эта новость означает, что ваше решение самому дальше развивать карьеру начинает приносить первые плоды?

– Когда я ехал в "Крылья", то действительно планировал играть потом за более сильные русские команды. Так что на этот вопрос можно ответить утвердительно.

В текущем сезоне Паскуато провел 13 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и сделал 3 передачи. Примечательно, что отличился он как раз в поединках с "Зенитом" (1:3) и "Спартаком" (4:0).