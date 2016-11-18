Кристиан Паскуато: "Я смотрел матчи "Зенита", когда еще играл в Италии"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что до перерыва самарцам необходимо набрать как можно больше очков. По словам итальянского форварда, "Зенит" – одна из сильнейших российских команд, но "Крылья" будут рады победе над фаворитом с любым счетом.

– О Санкт-Петербурге слышал только то, что это хороший европейский город, – приводит официальный сайт "Крыльев Советов" слова Паскуато. – Зато многое знаю о "Зените" – я смотрел игры с их участием, когда еще играл в Италии. Думаю, это одна из сильнейших российских команд. Я хорошо знаком с Доменико Кришито, игравшим в "Ювентусе". Также знаю Лучано Спаллетти – экс-наставника "Зенита", который многого добился с этой командой. Я в курсе, что в прошлом году "Крылья" обыграли "Зенит" на выезде – 3:1. Это прекрасный результат. В этот раз я был бы рад нашей победе даже со счетом 1:0.

– В каком настроении подходят "Крылья" к воскресному матчу?

– У нас всегда должно быть хорошее настроение и настрой на игру, несмотря на свое турнирное положение. Понимаем, что нам нужно много работать и прикладывать все усилия, чтобы до перерыва набрать как можно больше очков.

– Кто в Италии будет смотреть матч "Зенит" – "Крылья Советов"?

– Наверняка этот матч будут смотреть мои родители. Надеюсь, что кто-то еще будет наблюдать за этой игрой. Честно говоря, я не знаю, смотрят ли итальянцы матчи чемпионата России, – никогда не задавался этим вопросом.