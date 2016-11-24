Кристиан Паскуато: "Не буду скрывать, что хотел бы перейти в "Спартак" или "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметил, что его трансферными делами занимается агент, поэтому ему ничего не известно об интересе со стороны "Спартака" или "Зенита". Вчера такую информацию распространили итальянские СМИ.

По словам форварда, он сосредоточен на выступлениях за "Крылья Советов", но был бы не против перехода в одну из этих команд. В этом сезоне 27-летний итальянец провел десять матчей в составе самарской команды, в которых забил один мяч.

- В Самаре меня приняли очень хорошо, - приводит itasportpress.it слова Паскуато. - У меня есть полное доверие от главного тренера Вадима Скрипченко. О трансферных новостях я ничего не знаю. Этим вопросом занимается мой итальянский агент. Я могу сказать только, что интерес со стороны "Спартака" или "Зенита" приятен для меня. Любой футболист в России мечтает играть в этих больших командах.

Я всем доволен в России и надеюсь остаться здесь на долгое время. Не буду скрывать, что был бы рад перейти в "Спартак" или "Зенит". Я знаком с Каррерой, с которым работал в "Ювентусе". Но сейчас я думаю только о следующем матче против "Томи". Моя единственная задача - спасение "Крыльев Советов".