Кристиан Паскуато: "Каррера ориентируется на Конте и старается привить "Спартаку" боевой дух"

Итальянский нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что знаком с главным тренером соперника Массимо Каррерой. По словам форварда, это приятный человек, который ориентируется на работу главного тренера "Челси" и бывшего коллегу по "Ювентусу" Антонио Конте.

– С Каррерой я знаком по работе летом 2011 года, когда вернулся в "Ювентус" из очередной аренды, – говорит Паскуато. – Тогда провел весь предсезонный период в команде, которую возглавил Антонио Конте. Каррера же входил в его штаб. Иногда мы беседовали, он давал полезные советы. Это приятный в общении человек.

– Созваниваетесь?

– Нет. Даже номера телефона не знаю. Но обязательно поговорим перед игрой со "Спартаком" или после нее.

– Можно ли сказать, что под руководством Карреры "Спартак" играет, как итальянская команда?

– Мне кажется, Каррера ориентируется на работу Конте и старается привить "Спартаку" такой же боевой дух, каким славятся итальянские клубы и какой есть у "Челси". В тактическом плане, если сравнивать с лондонской командой, имеются расхождения. Раньше "Челси" применял, как и "Спартак", расстановку 4-2-3-1, теперь же перешел к схеме 3-4-2-1 и стал постоянно добиваться успеха. Но в первую очередь значение имеет настрой, а не тактика.

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