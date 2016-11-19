Кристиан Паскуато: "Буду доволен победой "Крыльев" над "Зенитом" со счетом 1:0"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что хорошо знаком с грядущим соперником. Также форвард подчеркнул, что команда постарается набрать три очка в выездном поединке.

– О Санкт-Петербурге слышал только то, что это хороший европейский город. Зато многое знаю о "Зените" – я смотрел игры с их участием, когда еще играл в Италии, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Паскуато. - Думаю, это одна из сильнейших российских команд. Я хорошо знаком с Доменико Кришито, игравшим в "Ювентусе". Также знаю Лучано Спаллетти – экс-наставника "Зенита", который многого добился с этой командой. Я в курсе, что в прошлом году "Крылья" обыграли "Зенит" на выезде – 3:1. Это прекрасный результат. В этот раз я был бы доволен нашей победе даже со счетом 1:0.

– В каком настроении подходят "Крылья" к воскресному матчу?

– У нас всегда должно быть хорошее настроение и настрой на игру, несмотря на свое турнирное положение. Понимаем, что нам нужно много работать и прикладывать все усилия, чтобы до перерыва заработать как можно больше очков.

– Кто в Италии будет смотреть матч "Зенит" – "Крылья Советов"?

– Наверняка этот матч будут смотреть мои родители. Надеюсь, что кто-то еще будет наблюдать за этой игрой. Честно говоря, я не знаю, смотрят ли итальянцы матчи российского чемпионата – никогда не задавался этим вопросом.

Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 20 ноября, начало - в 19.00 по московскому времени.