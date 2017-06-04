Кристиан Нобоа: "Зенит"? От приглашения такого клуба невозможно отказаться"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью клубной пресс-службе заявил, что рад стать частью питерской команды. 32-летний эквадорец стал первым новичком команды в летнее межсезонье.

– Рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге и "Зените". Расскажите о своих эмоциях после подписания соглашения.

– Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. "Зенит" – это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

– Когда начались переговоры о переходе в "Зенит"? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

– На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

– То есть вы особо не раздумывали?

– От приглашения такого клуба, как "Зенит", переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, – от этого невозможно отказаться. Повторюсь, "Зенит" – это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

– Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

– То, что "Зенит" возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

– Каковы теперь ваши дальнейшие планы?

– 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор.