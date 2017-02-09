Кристиан Нобоа: "Зенит" не делал мне конкретного предложения. Остаюсь в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подчеркнул, что намерен доиграть сезон в донской команде. Его контракт с клубом рассчитан еще на полгода. Ранее стало известно, что предметный интерес к эквадорцу проявлял "Зенит".

– Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в "Ростове", буду играть здесь, – сказал Нобоа.

– Неужели не расстроились, что "Зенит" решил в итоге вас не подписывать?

– Не знаю. Конкретного предложения от "Зенита" не поступало, со мной лично никто не общался.

– Ваш контракт с "Ростовом" рассчитан еще на полгода. Новое соглашение вам предлагали?

– Пока не разговаривали об этом. Но я намерен отыграть сезон здесь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)