18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кришито, Витсель и Нету пропустят матч с "Крыльями Советов"

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По итогам матча 13-го тура чемпионата России "Терек" – "Зенит" (2:1) стало известно, что сразу три футболиста питерского клуба пропустят поединок 14-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов".

Против самарцев не сыграют защитники Доменико Кришито и Луиш Нету, а также хавбек Аксель Витсель. Кришито и Витсель в поединке против "Терека" получили по четвертой желтой карточке, а Нету был удален с поля в концовке второго тайма.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

обнулились просто, с Крыльями "нормально" судить будут - даже напрягаться не придётся.

19:25

Richter-00

Да, какой шикарный шанс дали Крыльям обыграть Зенит. :)

19:24

самарец

и это радует!!!

19:07

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