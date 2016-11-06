Кришито, Витсель и Нету пропустят матч с "Крыльями Советов"

По итогам матча 13-го тура чемпионата России "Терек" – "Зенит" (2:1) стало известно, что сразу три футболиста питерского клуба пропустят поединок 14-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов".

Против самарцев не сыграют защитники Доменико Кришито и Луиш Нету, а также хавбек Аксель Витсель. Кришито и Витсель в поединке против "Терека" получили по четвертой желтой карточке, а Нету был удален с поля в концовке второго тайма.