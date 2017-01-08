Кришито сфотографировал своих детей с Тотти

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, посетивший игру 19-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой" (1:0), сделал фотографию своих детей в компании нападающего римлян Франческо Тотти. Напомним, что итальянец является воспитанником "Дженоа", в течение карьеры дважды возвращался в родной клуб, а летом 2011 года был выкуплен у "грифонов" питерцами.

"Мои дети с одним из сильнейших игроков в истории итальянского футбола", – подписал фотографию Кришито.

Ранее агент Кришито заявил, что в зимнее трансферное окно футболист не покинет "Зенит".