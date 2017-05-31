Кришито может сменить "Зенит" на "Наполи"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито хочет вернуться в Италию. Футболист сообщил, что не исключен вариант его перехода в "Наполи".

– В следующем году "Наполи" будет иметь хорошие шансы на чемпионство, приводит Radio Kiss Kiss слова Кришито. – "Ювентус" уже не будет так голоден до побед. Я хочу вернуться в Италию. Возможен ли вариант с "Наполи"? Все возможно. Однако у меня еще год контракта с "Зенитом", а разговоров о его продлении еще не было.

Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.