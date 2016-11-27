Кришито извинился за поражение от "Краснодара"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 15-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) извинился за результат. По словам итальянца, такое поражение трудно забыть.

Напомним, что "Краснодар" пропустил на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смог забить два мяча. Первый мяч "быки" забили, в том числе из-за неудачного касания Кришито. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили.

– Простите за результат, – написал Кришито в Instagram. – Постараемся забыть эту игру. Хотя это не так просто, учитывая то, как мы проиграли.