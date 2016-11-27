Кришито извинился за поражение от "Краснодара"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 15-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) извинился за результат. По словам итальянца, такое поражение трудно забыть.
Напомним, что "Краснодар" пропустил на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смог забить два мяча. Первый мяч "быки" забили, в том числе из-за неудачного касания Кришито. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили.
– Простите за результат, – написал Кришито в Instagram. – Постараемся забыть эту игру. Хотя это не так просто, учитывая то, как мы проиграли.
баламошка
армин а за газинского ни кто не хочет извинится?////////////////За это нужно дисквалиф Гарсии давать на пару матчей. Хотя он не акцентировано бил, я даже на повторе с трудом разглядел этот эпизод. Но, как говорится: "нефиг крыльями махать". Это,чай, не рукопашный бой, а футбол. Такие эпизоды не нужно оставлять без внимания. Сразу вспоминаются две тупышки из ЦСКА: Рахимич и Вернблум. Костоломища. Надо таких изолировать от общества.
00:55
баламошка
Глупости всё это. Неудачно коснулся мяча - вот и гол. Как будто он специально так сделал. Не он виноват в поражении. Зениту просто после забитого гола нужно было играть цинично и хладнокровно, а они чуть второй не понеслись забивать. Хотя, если бы не так, то не увидели бы этот чудесный гол через себя. Соболезную немытышкам, но пержу от радости за мясных)
00:48
армин
ушлепки питерские
23:49 27 ноября
армин
а за газинского ни кто не хочет извинится?
23:49 27 ноября