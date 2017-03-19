Кришито и Данни забили по голу "Арсеналу" в течение двух минут

Защитник "Зенита" Доменико Кришито на 51-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" реализовал пенальти и вывел свою команду вперед – 1:0. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Максима Беляева на Артеме Дзюбе.

На 53-й минуте полузащитник хозяев Данни реализовал выход один на один и удвоил преимущество команды. Отметим, что это взятие ворот эмоционально оспаривал голкипер гостей Владимир Габулов, получивший за это желтую карточку.

Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"