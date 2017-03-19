Кришито и Данни забили по голу "Арсеналу" в течение двух минут

Защитник "Зенита" Доменико Кришито на 51-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" реализовал пенальти и вывел свою команду вперед – 1:0. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Максима Беляева на Артеме Дзюбе.
На 53-й минуте полузащитник хозяев Данни реализовал выход один на один и удвоил преимущество команды. Отметим, что это взятие ворот эмоционально оспаривал голкипер гостей Владимир Габулов, получивший за это желтую карточку.
Долой марионеток-макларенеток
serzheo, гнусных везде полно. Ты, кстати, из них. Я, например, коренной питерец, а вот почему-то тошнит от ТАКОГО "Зенита". Да и от вас тоже поташнивает...
21:24
serzheo
Вы че там запели московитые? Даже если Зенит пробъет 10 липовых пенальти, он не сможет Вас обогнать по гнусности.
21:02
Долой марионеток-макларенеток
Наныли
21:02
серёгамихайловский
Пенальти не было. Гол из вне игры. Наплакали.
21:01
merniloskut
novic - чисто у тебя в бамжатнике!
20:57
serenky25
Пенальти симуляция Игрочишки.
20:57
serenky25
Печально видеть как судьи прогнулись. Наказать до конца сезона.
20:56
novic
Пенальти чистый, Второй гол-минимальное вне игры. Как объяснил Будогосский после Перьми, такие голы засчитываются по рекомендации УЕФА. Правда может только в ворота Зенита?
20:54
Роман72
а мистер адекватность вчера судей грязью поливал, а сегодня так спокойненько : ну если судья флажок не поднял значит офсайда не было. тbаrь двуличная
20:53
shpasic
пенальти не было, как и вчера на Зе Луише. офсайд был, как и вчера у Зе Луиша.
20:53
Russellmoto
позор..
20:52
merniloskut
Не зря они тут неделю ныли. Вот и нациганили да наныли зело!(((
20:52
эстонский армеец
Вот почему нужны видеоповторы в игре. А деньги на аппаратуру брать из зарплат судей, которые так судят.
20:52
funyaka
waleriy == они для этого и орут, чтоб создать шум, мол "все недовольны судейством", так и замыливают подобные игры:)
20:51
Роман72
Судью конкретно зарядили в перерыве, липовый пенальти и гол из офсайда. Если Локомотиву пол ляма голдов обещали, сколько ж судье за такое судейство зарядили
20:50
waleriy
Пенальти не было , а дани был в положении вне игры и был в более явном положении , чем вчера зе луиш. А потом говорят кому судьи подсуживают
20:49
merniloskut
Позорище судейским и их газовым кормильцам!(((
20:49
shpasic
гол с пенальти, гол из вне игры. осталось только у Арсенала кого-нибудь удалить, а Власову забить в свои)
20:48