20:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кришито и Данни забили по голу "Арсеналу" в течение двух минут

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито на 51-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" реализовал пенальти и вывел свою команду вперед – 1:0. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Максима Беляева на Артеме Дзюбе.

На 53-й минуте полузащитник хозяев Данни реализовал выход один на один и удвоил преимущество команды. Отметим, что это взятие ворот эмоционально оспаривал голкипер гостей Владимир Габулов, получивший за это желтую карточку.

Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Долой марионеток-макларенеток

serzheo, гнусных везде полно. Ты, кстати, из них. Я, например, коренной питерец, а вот почему-то тошнит от ТАКОГО "Зенита". Да и от вас тоже поташнивает...

21:24

serzheo

Вы че там запели московитые? Даже если Зенит пробъет 10 липовых пенальти, он не сможет Вас обогнать по гнусности.

21:02

Долой марионеток-макларенеток

Наныли

21:02

серёгамихайловский

Пенальти не было. Гол из вне игры. Наплакали.

21:01

merniloskut

novic - чисто у тебя в бамжатнике!

20:57

serenky25

Пенальти симуляция Игрочишки.

20:57

serenky25

Печально видеть как судьи прогнулись. Наказать до конца сезона.

20:56

novic

Пенальти чистый, Второй гол-минимальное вне игры. Как объяснил Будогосский после Перьми, такие голы засчитываются по рекомендации УЕФА. Правда может только в ворота Зенита?

20:54

Роман72

а мистер адекватность вчера судей грязью поливал, а сегодня так спокойненько : ну если судья флажок не поднял значит офсайда не было. тbаrь двуличная

20:53

shpasic

пенальти не было, как и вчера на Зе Луише. офсайд был, как и вчера у Зе Луиша.

20:53

Russellmoto

позор..

20:52

merniloskut

Не зря они тут неделю ныли. Вот и нациганили да наныли зело!(((

20:52

эстонский армеец

Вот почему нужны видеоповторы в игре. А деньги на аппаратуру брать из зарплат судей, которые так судят.

20:52

funyaka

waleriy == они для этого и орут, чтоб создать шум, мол "все недовольны судейством", так и замыливают подобные игры:)

20:51

Роман72

Судью конкретно зарядили в перерыве, липовый пенальти и гол из офсайда. Если Локомотиву пол ляма голдов обещали, сколько ж судье за такое судейство зарядили

20:50

waleriy

Пенальти не было , а дани был в положении вне игры и был в более явном положении , чем вчера зе луиш. А потом говорят кому судьи подсуживают

20:49

merniloskut

Позорище судейским и их газовым кормильцам!(((

20:49

shpasic

гол с пенальти, гол из вне игры. осталось только у Арсенала кого-нибудь удалить, а Власову забить в свои)

20:48

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