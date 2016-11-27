"Краснодар" превзошел достижение "Алании"

"Краснодар" добился победы в матче с "Зенитом", забив два гола в добавленное ко второму тайму время. "Быки" стали второй командой, которой удалось одержать победу в матче чемпионата России, проигрывая к 90-й минуте. Ранее совершить аналогичный подвиг удавалось "Алании" в сезоне-2010. Владикавказцы переиграли "Сибирь", благодаря голам африканских легионеров Гнану и Бабантуде, однако буркиниец сравнял счет на 90-й минуте, в то время как Марат Измайлов поразил ворота Юрия Лодыгина на второй добавленной минут. Еще в четырех матчах одна из команд после завершения основного времени превращала ничью в победу с разницей в два гола. (Кирилл БУРДАКОВ, Ярослав СУСОВ)

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

Случаи, когда команда добывала победу, забив два гола в компенсированное время