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"Краснодар" превзошел достижение "Алании"

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"Краснодар" добился победы в матче с "Зенитом", забив два гола в добавленное ко второму тайму время. "Быки" стали второй командой, которой удалось одержать победу в матче чемпионата России, проигрывая к 90-й минуте. Ранее совершить аналогичный подвиг удавалось "Алании" в сезоне-2010. Владикавказцы переиграли "Сибирь", благодаря голам африканских легионеров Гнану и Бабантуде, однако буркиниец сравнял счет на 90-й минуте, в то время как Марат Измайлов поразил ворота Юрия Лодыгина на второй добавленной минут. Еще в четырех матчах одна из команд после завершения основного времени превращала ничью в победу с разницей в два гола. (Кирилл БУРДАКОВ, Ярослав СУСОВ)

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

Случаи, когда команда добывала победу, забив два гола в компенсированное время

Дата

Матч

К 90-й минуте

Итоговый счет

Голы

09.08.2008

Крылья Советов – Локомотив

0:0

2:0

Ковба, 90+1, Бобер, 90+3

09.11.2010

Сибирь – Алания

1:0

1:2

Гнану, 90, Бабатунде, 90+3

07.08.2011

Терек – Спартак

2:2

2:4

Дзюба, 90+5, Веллитон, 90+9

26.04.2014

Краснодар – Локомотив

1:1

1:3

Самедов, 90+2, Самедов, 90+5

11.05.2015

Терек – Спартак

2:2

4:2

Аилтон, 90, Аилтон, 90+2

27.11.2016

Краснодар – Зенит

0:1

2:1

Измайлов, 90+2, Окриашвили, 90+4
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