"Краснодар" превзошел достижение "Алании"

"Краснодар" добился победы в матче с "Зенитом", забив два гола в добавленное ко второму тайму время. "Быки" стали второй командой, которой удалось одержать победу в матче чемпионата России, проигрывая к 90-й минуте. Ранее совершить аналогичный подвиг удавалось "Алании" в сезоне-2010. Владикавказцы переиграли "Сибирь", благодаря голам африканских легионеров Гнану и Бабантуде, однако буркиниец сравнял счет на 90-й минуте, в то время как Марат Измайлов поразил ворота Юрия Лодыгина на второй добавленной минут. Еще в четырех матчах одна из команд после завершения основного времени превращала ничью в победу с разницей в два гола. (Кирилл БУРДАКОВ, Ярослав СУСОВ)
"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"
Случаи, когда команда добывала победу, забив два гола в компенсированное время
|
Дата
|
Матч
|
К 90-й минуте
|
Итоговый счет
|
Голы
|
09.08.2008
|
Крылья Советов – Локомотив
|
0:0
|
2:0
|
Ковба, 90+1, Бобер, 90+3
|
09.11.2010
|
Сибирь – Алания
|
1:0
|
1:2
|
Гнану, 90, Бабатунде, 90+3
|
07.08.2011
|
Терек – Спартак
|
2:2
|
2:4
|
Дзюба, 90+5, Веллитон, 90+9
|
26.04.2014
|
Краснодар – Локомотив
|
1:1
|
1:3
|
Самедов, 90+2, Самедов, 90+5
|
11.05.2015
|
Терек – Спартак
|
2:2
|
4:2
|
Аилтон, 90, Аилтон, 90+2
|
27.11.2016
|
Краснодар – Зенит
|
0:1
|
2:1
|
Измайлов, 90+2, Окриашвили, 90+4