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"Краснодар": Безбородов не усмотрел фол в ситуации, когда Кутепов придержал Смолова

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Пресс-служба "Краснодара" считает, что главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2) Владислав Безбородов не усмотрел нарушения правил со стороны защитника гостей Ильи Кутепова на форварда хозяев Федоре Смолове в своей штрафной на 62-й минуте встречи.

"И если несколькими минутами раньше судья не усмотрел фола в эпизоде, когда Кутепов в своей штрафной придержал за руку Смолова, то на этот раз пенальти был назначен. Фёдор Смолов после двух кубковых неудач продемонстрировал стальные нервы – он снова подошел к 11-метровой отметке и на этот раз уверенно поразил цель", – говорится в отчете "Краснодара" о матче.

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