Козлов назначен главным врачом "Зенита"

Главным врачом "Зенита" назначен Юрий Козлов, соообщает официальный сайт питерского клуба. Главным массажистом команды назначен Сергей Колесников. Михаил Гришин остается в медицинском штабе команды "Зенита".
"Зенит"-2017/18: российский костяк и топ-иностранцы
Юрий Козлов назначен главным врачом основного состава– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 May 2017
Другие изменения в медицинской службе сине-бело-голубых: https://t.co/U9CuuVp24r pic.twitter.com/9ZUayNHYFV
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-31-yuriy-kozlov-naznachen-glavnym-vrachom-osnovnogo-sostava-zenita.htm