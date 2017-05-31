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Козлов назначен главным врачом "Зенита"

Главным врачом "Зенита" назначен Юрий Козлов, соообщает официальный сайт питерского клуба. Главным массажистом команды назначен Сергей Колесников. Михаил Гришин остается в медицинском штабе команды "Зенита".

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-31-yuriy-kozlov-naznachen-glavnym-vrachom-osnovnogo-sostava-zenita.htm

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