Ковалевски смотрит матч "Спартак" - ЦСКА на секторе фанатов красно-белых

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски наблюдает за игрой своей экс-команды в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА с трибуны фанатов красно-белых, сообщает "Фратрия". Польский голкипер выступал за москвичей с 2003 по 2007 год, дважды став с командой серебряным призером премьер-лиги.
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
Войцех на вышке💪 #DerbyDay #Спартак pic.twitter.com/q4QZtmaskg– Фратрия (@fratria) 29 октября 2016 г.
Kowalevsky
да, это был я)
20:35
Jean4
Хахаха, красава Вой! =)
20:12
redshark
Войцех, наш навсегда!
20:05
Kupservas
так это он файеры сгет? Нехороший человек...
19:37