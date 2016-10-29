19:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ковалевски смотрит матч "Спартак" - ЦСКА на секторе фанатов красно-белых

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Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски наблюдает за игрой своей экс-команды в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА с трибуны фанатов красно-белых, сообщает "Фратрия". Польский голкипер выступал за москвичей с 2003 по 2007 год, дважды став с командой серебряным призером премьер-лиги.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kowalevsky

да, это был я)

20:35

Jean4

Хахаха, красава Вой! =)

20:12

redshark

Войцех, наш навсегда!

20:05

Kupservas

так это он файеры сгет? Нехороший человек...

19:37

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