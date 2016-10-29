Ковалевски смотрит матч "Спартак" - ЦСКА на секторе фанатов красно-белых

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски наблюдает за игрой своей экс-команды в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА с трибуны фанатов красно-белых, сообщает "Фратрия". Польский голкипер выступал за москвичей с 2003 по 2007 год, дважды став с командой серебряным призером премьер-лиги.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА