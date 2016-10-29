Ковалевски поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА на русском языке

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски поздравил команду с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1). Польский голкипер написал в своем твиттере "С победой, "Спартак", с победой, красно-белые" на ломаном русском языке.