22:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ковалевски поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА на русском языке

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Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски поздравил команду с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1). Польский голкипер написал в своем твиттере "С победой, "Спартак", с победой, красно-белые" на ломаном русском языке.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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dominels.ru

Один из немногих уважаемых игроков Спартака в эпоху "провала". Спасибо за добрые слова, Войцех!

22:58

SSergey

Спасибо,Войцех! Спасибо дружище!

22:40

DAVI SVININU!

Ещё одно всплытие лузера дырки!

22:21

Aliment

этот "ломаный" язык называется транслит:)

22:19

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