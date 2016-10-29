Ковалевски поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА на русском языке

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски поздравил команду с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1). Польский голкипер написал в своем твиттере "С победой, "Спартак", с победой, красно-белые" на ломаном русском языке.
...s pabiedoj Spartak, s pabiedoj Krasno Bielyje!!! 💪👏👏👏👊🏇 @fratria @fcsm_official #СпартакЦСКА– Wojciech Kowalewski (@apskowalewski) 29 октября 2016 г.
dominels.ru
Один из немногих уважаемых игроков Спартака в эпоху "провала". Спасибо за добрые слова, Войцех!
22:58
SSergey
Спасибо,Войцех! Спасибо дружище!
22:40
DAVI SVININU!
Ещё одно всплытие лузера дырки!
22:21
Aliment
этот "ломаный" язык называется транслит:)
22:19