Ковалевски посетил музей "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски посетил музей красно-белых. В ходе экскурсии, экс-голкипер, бутсы которого являются одним из экспонатов, подчеркнул, что его охватили ностальгические чувства.
- Музей - просто супер! Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства, - приводит пресс-служба красно-белых слова Ковалевски. - Было приятно окунуться в прошлое и увидеть своих друзей и партнеров.
Голкипер "Спартака" 2000-х Войцех @apskowalewski Ковалевски поддерживал наших на дерби и посетил клубный музей: https://t.co/AnBsjgrufk pic.twitter.com/p4OBdM12j8– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 октября 2016 г.