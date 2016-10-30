Ковалевски посетил музей "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски посетил музей красно-белых. В ходе экскурсии, экс-голкипер, бутсы которого являются одним из экспонатов, подчеркнул, что его охватили ностальгические чувства.

- Музей - просто супер! Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства, - приводит пресс-служба красно-белых слова Ковалевски. - Было приятно окунуться в прошлое и увидеть своих друзей и партнеров.