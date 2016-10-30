11:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ковалевски посетил музей "Спартака"

0
0
0

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски посетил музей красно-белых. В ходе экскурсии, экс-голкипер, бутсы которого являются одним из экспонатов, подчеркнул, что его охватили ностальгические чувства.

- Музей - просто супер! Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства, - приводит пресс-служба красно-белых слова Ковалевски. - Было приятно окунуться в прошлое и увидеть своих друзей и партнеров.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96304/

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ