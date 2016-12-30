Контракт Семака с "Уфой" подписан по схеме "1,5+1"

Новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что уфимцы могли бы сотрудничать с различными командами, выступающими в российской премьер-лиге. По словам специалиста, это может осуществляться за счет предоставления игровой практики футболистам, которые в ней нуждаются.

- Где вы планируете встречать Новый год? - вопрос Семаку.

- Буду встречать дома, в кругу семьи. Поэтому сразу полечу обратно после подписания трудового договора. И дальше уже после Нового года вплотную займемся подготовкой к нашим сборам.

- Какие у вас будут пожелания болельщикам "Уфы"?

- Поддерживать команду, которая движется вперед. Естественно, ей нужна помощь и руководства, и болельщиков. Мы для них играем. Будем стараться делать это интересно, чтобы люди приходили и болели. И, конечно, всем хочу пожелать счастливого Нового года. Удачи в следующем году.

- Была информация, что "Уфа" начнет тесно сотрудничать с "Зенитом" в плане привлечения молодых игроков из Санкт-Петербурга. Насколько это соответствует действительности?

- Я думаю, это лучше спрашивать у руководства клуба. Я, как тренер, должен работать с теми игроками, которые есть у меня в распоряжении. Думаю, "Уфа" заинтересована в сотрудничестве не только с "Зенитом", но и другими клубами, где молодые перспективные игроки не получают достаточно практики. Мы бы могли взаимовыгодно сотрудничать со многими командами, предоставляя игровую практику футболистам, которые в ней нуждаются.

- Вы уже успели познакомиться с членами тренерского штаба?

- Да, мы уже на связи, общались несколько раз по телефону, сегодня познакомились со всеми сотрудниками клуба.

- На какой срок заключен контракт?

- Контракт заключен на полтора года. Плюс есть опция пролонгации на один год по взаимному согласию сторон.