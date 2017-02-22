Константин Зырянов: "Файзулин же не просто так - раз и исчез"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов подчеркнул, что хавбеку "Зенита" Виктору Файзулину мешают играть травмы. В конце сентября 2015 года у игрока случился рецидив травмы колена, после которого он не выходил на поле.

– Что сейчас с Файзулиным? Я думаю, надо узнать у доктора команды, – цитирует "Спорт FM" Зырянова. – У него травма. Травмы мешают. Но он же не просто так – раз и исчез. Конечно, травмы мешают играть. Было бы здорово, конечно, если бы он играл. Потому что футболист сильный.

Файзулин завершает восстановление